У "Тоттенхэма" летом может пройти распродажа футболистов

Теги тоттенхэмделе аллиуго льорисхарри кейнсон хын минтрансферы

У "Тоттенхэма" летом может пройти распродажа футболистовСущественные финансовые потери, вызванные мировой пандемией коронавируса, могут вынудить "Тоттенхэм" продать нескольких важных игроков в ближайшее трансферное окно, сообщает Football Insider.

По оценкам экспертов, лондонцы могут недополучить около 172 миллионов евро по итогам текущего сезона.

В этом случае руководство рассмотрит вариант продажи хотя бы одного дорогостоящего игрока. В предварительном списке значатся Деле Алли и Уго Льорис.

Болельщики "шпор" категорически против ухода Харри Кейна и Сон Хын-Мина, однако, и с ними могут расстаться, если вынудит финансовая ситуация.

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