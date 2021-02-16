У "Тоттенхэма" летом может пройти распродажа футболистов

Существенные финансовые потери, вызванные мировой пандемией коронавируса, могут вынудить "Тоттенхэм" продать нескольких важных игроков в ближайшее трансферное окно, сообщает Football Insider.

По оценкам экспертов, лондонцы могут недополучить около 172 миллионов евро по итогам текущего сезона.

В этом случае руководство рассмотрит вариант продажи хотя бы одного дорогостоящего игрока. В предварительном списке значатся Деле Алли и Уго Льорис.

Болельщики "шпор" категорически против ухода Харри Кейна и Сон Хын-Мина, однако, и с ними могут расстаться, если вынудит финансовая ситуация.