У трёх футболистов из АПЛ обнаружены симптомы коронавируса

В английской Премьер-лиге, возможно, появились первые футболисты, заражённые коронавирусом.

По информации The Telegraph, симптомы болезни обнаружены у трёх неназванных игроков, выступающих в АПЛ.

Если диагноз подтвердится, то в ближайшие выходные лига может отменить ряд матчей.

Пока же в чемпионате Англии не планируют делать паузу, надеясь, что для безопасности проведения игр будет достаточно отсутствия зрителей на трибунах.

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