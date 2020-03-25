У трех игроков "Лилля" появились симптомы коронавируса
У трех игроков "Лилля" появились симптомы заражения. На данный момент футболисты проходят обследование. Об этом сообщает La Voix du Nord.
По информации источника, клуб не хочет оглашать имена заболевших.
Медицинский штаб клуба заявил, что серьезных симптомов у игроков пока не наблюдается.
По последним данным, коронавирус распространился уже на 196 стран. В общей сложности было зафиксировано 417 663 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 18 605 человек, выздоровели - 108 312.
А еще: Еще один итальянский футболист заразился коронавирусом| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13