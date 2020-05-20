У трех представителей "Уотфорда" выявлен коронавирус. Игроки отказываются тренироваться

У трех представителей "Уотфорда" выявлен коронавирус. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, положительный тест на Covid-19 сдал один футболист команды и два сотрудника клуба. Все заболевшие изолированы на семь дней.

Из-за этой ситуации часть игроков решили не выходить на завтрашнюю тренировку. По правилам АПЛ, клубы не могут принудить тренироваться или играть футболистов в период пандемии коронавируса.

Не пропустите: "Ливерпуль" - первый клуб АПЛ, возобновивший тренировки на базе| http://soccernews.ru