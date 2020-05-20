У трех представителей "Уотфорда" выявлен коронавирус. Игроки отказываются тренироваться
У трех представителей "Уотфорда" выявлен коронавирус. Об этом сообщает The Athletic.
По данным источника, положительный тест на Covid-19 сдал один футболист команды и два сотрудника клуба. Все заболевшие изолированы на семь дней.
Из-за этой ситуации часть игроков решили не выходить на завтрашнюю тренировку. По правилам АПЛ, клубы не могут принудить тренироваться или играть футболистов в период пандемии коронавируса.
Не пропустите: "Ливерпуль" - первый клуб АПЛ, возобновивший тренировки на базе| http://soccernews.ru
главное
-
Поиграл в Литве, тренируется прямо на поле, пообещал забивать в "Ливерпуле": рассказываем об Адебайо Акинфенве - самом мощном футболисте в современном футболе
-
ПСЖ готов побороться с "Реалом" за Холанда
-
Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии до 2022 года
-
В "Ростове" не выявлены случаи заражения коронавирусом
-
Зинченко заявил, что мало кто верит в рестрат АПЛ
Лента новостей
-
Защитник "Тоттенхэма" Орье снова нарушил правила самоизоляции
-
ЦСКА продлил контракт с Гончаренко до 2021 года
-
Хавбек "Урала" Дмитров рассказал о желании закончить карьеру
-
Поиграл в Литве, тренируется прямо на поле, пообещал забивать в "Ливерпуле": рассказываем об Адебайо Акинфенве - самом мощном футболисте в современном футболе
-
Все игроки ЦСКА сдали отрицательные тесты на коронавирус
-
Роналду купил участок в Португалии за 8 миллионов евро
-
ПСЖ готов побороться с "Реалом" за Холанда
-
Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии до 2022 года
-
Бывший клуб Слуцкого "Халл Сити" выступает против возобновления сезона АПЛ
-
Евсеев рассказал о работе "Уфы" на тренировочном сборе в Аше
-
Широков высказался о матчах без зрителей
-
Главный тренер "Лестера" Роджерс считает, что "Ливерпуль" заслужил стать чемпионом
-
В "Ростове" не выявлены случаи заражения коронавирусом
-
Стало известно, под каким номером Сане будет играть в "Баварии"
-
Зинченко заявил, что мало кто верит в рестрат АПЛ
-
Фарфан рассказал, когда завершит карьеру
-
На хавбека "Ромы" Пасторе появился второй претендент в MLS
-
Кечинов: "Соболев освоится в "Спартаке" и скоро начнёт забивать голы"
-
"Реал" интересуется защитником "Лилля" Габриэлем
-
Фанаты "Локомотива" призывают к отставке руководства в соцсетях
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18