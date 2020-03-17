У тренера "Фламенго" Жезуша подозрение на коронавирус

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У тренера "Фламенго" Жезуша подозрение на коронавирус

Наставник "Фламенго" Жорже Жезуш, возможно, заразился коронавирусной инфекцией.

Накануне все представители бразильского клуба сдавали тесты на выявление заболевания и результат 65-летнего португальца оказался "сомнительным".

В связи с этим тренера проверят ещё раз, чтобы подтвердить диагноз или опровергнуть его.

В 2019 году Жезуш с "Фламенго" выиграл Кубок Либертадорес. До Бразилии он работал во многих португальских клубах и саудовском "Аль-Хиляле".

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