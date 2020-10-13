У тренера "Милана" диагностирован коронавирус

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У тренера "Милана" диагностирован коронавирус

Член тренерского штаба "Милана" Даниэле Бонера сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт клуба, у 39-летнего специалиста повысилась температура, после чего его изолировали и сделали соответствующие анализы.

Сейчас Бонера находится дома. Его состояние оценивается, как нормальное.

В следующем туре Серии А "Милан" должен сыграть с "Интером". Матч запланирован на субботу, 17 октября.

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