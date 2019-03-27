У Тухеля появились разногласия с ПСЖ. Тренер отказывается продлевать контракт

Наставник ПСЖ Томас Тухель до сих пор не продлил контракт с клубом из-за разногласий с руководством парижан, сообщает RMC Sport.

По информации источника, немецкий специалист недоволен своими полномочиями в трансферной политике французского гранда. Он хочет получить больше свободы при покупке и продаже футболистов.

Напомним, что действующий контракт между Тухелем и ПСЖ истекает в 2020 году. Клуб предлагает ему продлить сотрудничество до 2021 года.

Не пропустите: Эррера прокомментировал слухи о возможном переходе в ПСЖ. | http://soccernews.ru