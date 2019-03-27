У Тухеля появились разногласия с ПСЖ. Тренер отказывается продлевать контракт
Наставник ПСЖ Томас Тухель до сих пор не продлил контракт с клубом из-за разногласий с руководством парижан, сообщает RMC Sport.
По информации источника, немецкий специалист недоволен своими полномочиями в трансферной политике французского гранда. Он хочет получить больше свободы при покупке и продаже футболистов.
Напомним, что действующий контракт между Тухелем и ПСЖ истекает в 2020 году. Клуб предлагает ему продлить сотрудничество до 2021 года.
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|Команда
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|Марсель
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|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Монпелье
|29
|42
|8
|Ренн
|28
|41
|9
|Ницца
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Ним
|28
|37
|12
|Анжер
|29
|36
|13
|Бордо
|29
|34
|14
|Тулуза
|29
|32
|15
|Нант
|28
|31
|16
|Монако
|29
|30
|17
|Амьен
|29
|29
|18
|Генгам
|29
|22
|19
|Дижон
|29
|21
|20
|ФК Кан
|29
|20