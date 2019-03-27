У Тухеля появились разногласия с ПСЖ. Тренер отказывается продлевать контракт

Теги томас тухельпсж

У Тухеля появились разногласия с ПСЖ. Тренер отказывается продлевать контракт

Наставник ПСЖ Томас Тухель до сих пор не продлил контракт с клубом из-за разногласий с руководством парижан, сообщает RMC Sport.

По информации источника, немецкий специалист недоволен своими полномочиями в трансферной политике французского гранда. Он хочет получить больше свободы при покупке и продаже футболистов.

Напомним, что действующий контракт между Тухелем и ПСЖ истекает в 2020 году. Клуб предлагает ему продлить сотрудничество до 2021 года.

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