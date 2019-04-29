У Тухеля произошел конфликт с игроками ПСЖ
В ПСЖ произошел конфликт между игроками и главным тренером Томасом Тухелем, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, у футболистов пропало уважение к тренеру и он понимает это. Кроме того, некоторые игроки отказались выходить на поле в матче чемпионата Франции с "Нантом" (2:3), так как считают, что им уже больше не за что бороться в нынешнем сезоне.
Напомним, что ПСЖ стал чемпионом Франции, но не сумел добиться успеха в Кубке Франции, Кубке Лиги и Лиги Чемпионов.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером ПСЖ может стать Рафаэль Бенитес.
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|Команда
|М
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|1
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|34
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|34
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|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Марсель
|34
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбур
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анжер
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|ФК Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24