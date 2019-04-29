У Тухеля произошел конфликт с игроками ПСЖ

В ПСЖ произошел конфликт между игроками и главным тренером Томасом Тухелем, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, у футболистов пропало уважение к тренеру и он понимает это. Кроме того, некоторые игроки отказались выходить на поле в матче чемпионата Франции с "Нантом" (2:3), так как считают, что им уже больше не за что бороться в нынешнем сезоне.

Напомним, что ПСЖ стал чемпионом Франции, но не сумел добиться успеха в Кубке Франции, Кубке Лиги и Лиги Чемпионов.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером ПСЖ может стать Рафаэль Бенитес.

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