У Тухеля возникли проблемы с Лукаку и ещё несколькими игроками "Челси"
Фото твиттер "Челси"
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель столкнулся с неприятностями в раздевалке команды.
Как сообщает Marca, несколько игроков атаки "синих", включая Ромелу Лукаку, выразили недовольство работой немецкого наставника.
Футболистов раздражает, что Тухель активно критикует их во время матчей. Также им непонятны регулярные эксперименты с составом и постоянная ротация.
Напомним, что Тухель возглавляет "Челси" с января 2021 года. Команда идёт на третьем месте в текущем розыгрыше АПЛ.
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