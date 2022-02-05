У Тухеля выявлен коронавирус

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У Тухеля выявлен коронавирус

Фото твиттер "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.

Немецкий специалист отправлен на карантин в соответствии с медицинским регламентом АПЛ.

Сегодня "синие" сыграют с "Плимутом" в Кубке Англии без своего главного тренера.

Тухель надеется, что ему удастся на следующей неделе отправиться в Абу-Даби на клубный чемпионат мира.

Не пропустите: Тухель вновь раскритиковал футбольный календарь. | http://soccernews.ru
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