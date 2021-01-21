У УЕФА есть 4 сценария для болельщиков на Евро-2020

Теги чемпионат европыуефа

У УЕФА есть 4 сценария для болельщиков на Евро-2020Пресс-служба УЕФА прокомментировала возможное изменение формата проведения Чемпионата Европы летом 2021 года.

"Мы не можем комментировать слова Румменигге о переносе турнира в одну страну.

УЕФА может подтвердить, что совместно со всеми 12 городами, в которых планируется проводить матчи Чемпионата, работает над возможными сценариями допуска болельщиков.

Всего, на данный момент, есть 4 варианта:
Полные трибуны,
50-100% заполняемости,
20-30% заполняемости,
Матчи без зрителей.

Каждый город отдельно, при поддержке УЕФА, выберет 2-3 подходящих сценария. В ближайшие недели будут разрабатываться соответствующие планы действий..

Решение о том, какой сценарий нужно использовать, будет приниматься индивидуально для каждого города в начале марта 2021 года", – сообщила пресс-служба организации.

Напомним, что турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Читать по теме: Румменигге: возможен вариант проведения Евро-2020 в одной стране | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин: "Я практически игрок Фиорентины"

Кокорин: "Я практически игрок Фиорентины"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов