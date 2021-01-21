У УЕФА есть 4 сценария для болельщиков на Евро-2020
Пресс-служба УЕФА прокомментировала возможное изменение формата проведения Чемпионата Европы летом 2021 года.
"Мы не можем комментировать слова Румменигге о переносе турнира в одну страну.
УЕФА может подтвердить, что совместно со всеми 12 городами, в которых планируется проводить матчи Чемпионата, работает над возможными сценариями допуска болельщиков.
Всего, на данный момент, есть 4 варианта:
Полные трибуны,
50-100% заполняемости,
20-30% заполняемости,
Матчи без зрителей.
Каждый город отдельно, при поддержке УЕФА, выберет 2-3 подходящих сценария. В ближайшие недели будут разрабатываться соответствующие планы действий..
Решение о том, какой сценарий нужно использовать, будет приниматься индивидуально для каждого города в начале марта 2021 года", – сообщила пресс-служба организации.
Напомним, что турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.
Читать по теме: Румменигге: возможен вариант проведения Евро-2020 в одной стране | http://soccernews.ru
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