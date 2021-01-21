У УЕФА есть 4 сценария для болельщиков на Евро-2020

Пресс-служба УЕФА прокомментировала возможное изменение формата проведения Чемпионата Европы летом 2021 года.

"Мы не можем комментировать слова Румменигге о переносе турнира в одну страну.

УЕФА может подтвердить, что совместно со всеми 12 городами, в которых планируется проводить матчи Чемпионата, работает над возможными сценариями допуска болельщиков.



Всего, на данный момент, есть 4 варианта:

Полные трибуны,

50-100% заполняемости,

20-30% заполняемости,

Матчи без зрителей.

Каждый город отдельно, при поддержке УЕФА, выберет 2-3 подходящих сценария. В ближайшие недели будут разрабатываться соответствующие планы действий..

Решение о том, какой сценарий нужно использовать, будет приниматься индивидуально для каждого города в начале марта 2021 года", – сообщила пресс-служба организации.