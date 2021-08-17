У "Уфы" может появиться новый спонсор

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У "Уфы" может появиться новый спонсорФото: инстаграм "Уфы"/Автор неизвестен

У "Уфы" может появиться новый спонсор, сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, с огромной долей вероятности им станет российская нефтяная компания "Башнефть". 

Отмечается, что вопрос выбора спонсора будет решен до конца недели.

"Башнефть" с 2016 года входит в ПАО НК "Роснефть". 2020 год компания завершила с чистым убытком 12,5 млрд рублей (в 2019-м чистая прибыль "Башнефти" составила 76,8 млрд рублей).

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