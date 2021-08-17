У "Уфы" может появиться новый спонсор
Фото: инстаграм "Уфы"/Автор неизвестен
У "Уфы" может появиться новый спонсор, сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации источника, с огромной долей вероятности им станет российская нефтяная компания "Башнефть".
Отмечается, что вопрос выбора спонсора будет решен до конца недели.
"Башнефть" с 2016 года входит в ПАО НК "Роснефть". 2020 год компания завершила с чистым убытком 12,5 млрд рублей (в 2019-м чистая прибыль "Башнефти" составила 76,8 млрд рублей).
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