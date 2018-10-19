У Уилшира возникли осложнения после операции

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир будет восстанавливаться после травмы дольше, чем ожидалось.

У 26-летнего игрока возникли осложнения после травмы голеностопа.

Как сообщает источник, у англичанина возник воспалительный процесс после операции.

Уилшир пропустит еще не менее 15 дней.

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