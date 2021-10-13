У Умярова серьезная травма голеностопа

Теги спартак москванаиль умяров

У Умярова серьезная травма голеностопаФото: инстаграм Умярова/Автор неизвестен

У хавбек московского "Спартака" Наиля Умярова обнаружен разрыв капсулы голеностопа, сообщает Sport24.

Напомним, что Умяров по причине травмы был заменен на 64-й минуте игры квалификации к молодежному чемпионату Европы 2023 года между сборной России и командой Литвы (3:0).

"Спартак" в следующем туре РПЛ сыграет с московским "Динамо".

В нынешнем сезоне Умяров сыграл в 12 матчах.

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