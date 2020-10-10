У "Валенсии" может смениться владелец

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У "Валенсии" может смениться владелец

Владелец "Лидса" Андреа Радридзани раздумывает над приобретением "Валенсии", утверждает The Times.

По сведениям издания, итальянский миллионер хорошо знаком с Питером Лимом, которому принадлежит контрольный пакет акций "летучих мышей", поэтому может убедить его продать клуб.

Более того, у Радридзани есть амбициозные планы создать группу из европейских команд по аналогии с "City Football Group".

Напомним, что "Валенсия" сейчас испытывает серьёзные финансовые проблемы, из-за чего клуб потерял почти всех ведущих футболистов.

Не пропустите: Главный тренер "Валенсии" Грасия подтвердил, что останется в клубе. | http://soccernews.ru
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