У "Валенсии" может смениться владелец
Владелец "Лидса" Андреа Радридзани раздумывает над приобретением "Валенсии", утверждает The Times.
По сведениям издания, итальянский миллионер хорошо знаком с Питером Лимом, которому принадлежит контрольный пакет акций "летучих мышей", поэтому может убедить его продать клуб.
Более того, у Радридзани есть амбициозные планы создать группу из европейских команд по аналогии с "City Football Group".
Напомним, что "Валенсия" сейчас испытывает серьёзные финансовые проблемы, из-за чего клуб потерял почти всех ведущих футболистов.
Не пропустите: Главный тренер "Валенсии" Грасия подтвердил, что останется в клубе. | http://soccernews.ru
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