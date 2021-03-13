У "Валенсии" появится новый владелец? Он дружит с Роналду, построил успешный клуб в Малайзии и передвигается на военном самолете

Знаменитая в прошлом "Валенсия" оказались на краю пропасти из-за "рыхлого" руководство во главе с сингапурским миллиардером Питером Лимом. Последний, похоже, целенаправленно ведет клуб в Сегунду. Всего 5 очков разделяют "лос чес" от большого стыда – впервые за четверть века они рискуют понизиться в классе. Сезон 2018/19 был последним проблеском надежды. После победы в Кубке Испании клуб решил попрощаться с "конфликтным" Марселино и главным архитектором той команды – спортивным директором Матеу Алемани, который метит на аналогичную должность в "Барсе". Азиатские инвесторы загнали "Валенсию" в долговую яму, одновременно указав на дверь нескольким лидерам (Парехо, Коклен, Родриго), а фанаты начали массово выходить на улицу. Лим, как говорят испанские СМИ, готов продать контрольный пакет акций за 400 млн евро, и покупателей хватает, однако главный фаворит – еще тот персонаж. Знакомьтесь: Тунку Исмаил ибни Султан Ибрагим, принц Джохора (один из 13-ти штатов Малайзии), который собирается покорять европейский футбол вместе с "летучими мышами".

36-летний Тунку Исмаил является старейшим из пяти детей султана Ибрагима Искандара, состояние которого, по данным Forbes, оценивается примерно в 750 млн евро. Он унаследует все семейное богатство вместе с престолом. Хотя Лим пока уклоняется от вопросов о продаже клуба, его вероятный преемник уже сделал несколько публичных заявлений: "Я принц, а не бизнесмен. Деньги меня не мотивируют, гораздо ценнее – прославиться и попасть в историю. Ни для кого не секрет, что я восхищаюсь футболом", – рассказывает владелец ФК "Джохор", чемпиона малазийской Суперлиги. "Я не новичок в футболе. Я создал серьезный клуб, за восемь лет мы выиграли 16 титулов, будучи одной из важнейших команд Юго-Восточной Азии. Я хочу расширить свою империю, расправить крылья и получить новые вызовы. И последнее, но не менее важное: я не тот, кто меняет эмблемы или традиции вашего клуба. Я здесь ради славы. Что нужно "Валенсии"? Человек, который знает футбол изнутри, голодный к успехам, и осознает все величие "Валенсии". Прежде всего, нам нужно сформировать команду профессионалов".

Впервые его заметили на "Месталье" еще в 2016-м, однако тогда испанская пресса больше обсуждала золотой самолет азиатского богача – Boeing 737 стоимостью более 90 млн евро. Воздушное судно вмещает 30 пассажиров, на борту – несколько кухонь, гостиных и душевых. Однако, это далеко не единственное сокровище состоятельного "царевича". Он обладает, в частности, роскошным имением "Флинтстоуны", который расположен в 130 км от Джохор-Бархом, столицы королевства-государства, с видом на море, девятиэтажным маяком с 17 комнатами (в том числе – два имперские люксы). Для локальных перелетов принц использует транспорт поскромнее. Экипаж всегда приветствует его военным салютом. Оружие и военная дисциплина – еще одна большая страсть.

Тунку Исмаил возглавляет Федерацию футбола своей страны. Занимая эту должность, он распорядился построить роскошный стадион на 40 000 зрителей. Стоимость проекта – около 200 млн евро. Это домашняя арена ФК "Джохор", который приглашал в 2014-м экс-звезду Валенсии Пабло Аймара. Аргентинец заработал несколько миллионов за 8 матчей в составе "южного тигра". Питер Лим выбрал вовсе не случайного покупателя. Они – большие друзья, совместно отмечают дни рождения, устраивают вечеринки для своих детей, проводят много времени на борту одного самолета. Кроме этого, оба дружат с Криштиану Роналду. Летом 2016-го несколько игроков "Валенсии" (Хаум, Мина, Хави Фуэго, Алькасер, Мэтт Райан) тренировались вместе с футболистами ФК "Джохор" на базе "тигров". Они были поражены спортивным городком с 11 искусственными полями и закрытой ареной с раздвижной крышей. Температуру и влажность воздуха контролирует современное оборудование, а команда не испытывает никакого дискомфорта даже при 35-градусной жаре.

Радио Cadena SER сообщает, что во время поездки в Барселону принцу сняли роскошный номер в отеле (более 10 000 евро в сутки), но интерьер показался ему "слишком бедным". Поэтому, делегации пришлось искать дорогие апартаменты. Тунку Исмаил обладает огромным автопарком – 300 марок класса люкс, среди которых Mercedes, Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, Lamborghini и BMW. Кроме этого, он прекрасно ездит верхом и регулярно щеголяет игрой в поло. Станет ли "Валенсия" игрушкой в ​​руках очередного азиатского богача? Узнаем уже совсем скоро.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников