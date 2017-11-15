У Вальверде наметились проблемы с центром обороны

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У Вальверде наметились проблемы с центром обороныУ главного тренера каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде наметились проблемы с центром обороны в его команде.

Как информирует El Mundo Deportivo, возможное предупреждение для ведущих центрбеков "сине-гранатовых" Жерара Пике и Самюэля Умтити в ближайших играх Ла Лиги будет означать для них пропуск следующего матча чемпионата из-за перебора желтых карточек. Учитывая же то, что Хавьер Маскерано вылетел из строя ориентировочно на месяц, в распоряжении наставника "Барсы" остался лишь один игрок на проблемную позицию - Томас Вермален, который в текущем сезоне сыграл лишь один матч за клуб.

Напомним, "Барселона" следит за Обамеянгом. | soccernews.ru

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