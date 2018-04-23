У Венгера есть два предложения из Азии

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У Венгера есть два предложения из Азии

У главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера, который летом покинет свой пост, есть два предложения из Азии, сообщает Telefoot.

Так, 68-летний специалист имеет вариант с переездом в Китай, где местное правительство может доверить опытному наставнику развитие футбола в стране.

Также Венгера хотят пригласить в сборную Японии, которую сейчас возглавляет Акира Нисино

Не пропустите: В услугах Венгера заинтересован немецкий клуб. | http://soccernews.ru

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