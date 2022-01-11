У Вейналдума есть два предложения из АПЛ

Фото инстаграм Джорджиньо Вейналдума

Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум может в скором времени вернуться в английскую Премьер-лигу.

По информации Sky Sports, на 31-летнего футболиста нацелились "Арсенал" и "Ньюкасл".

Парижане готовы продать хавбека за 18 миллионов евро. Также возможен вариант с арендой.

Голландец в текущем сезоне сыграл за ПСЖ 24 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость Вейналдума оценивается в 25 миллионов евро.

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