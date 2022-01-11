У Вейналдума есть два предложения из АПЛ
Фото инстаграм Джорджиньо Вейналдума
Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум может в скором времени вернуться в английскую Премьер-лигу.
По информации Sky Sports, на 31-летнего футболиста нацелились "Арсенал" и "Ньюкасл".
Парижане готовы продать хавбека за 18 миллионов евро. Также возможен вариант с арендой.
Голландец в текущем сезоне сыграл за ПСЖ 24 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Рыночная стоимость Вейналдума оценивается в 25 миллионов евро.
Не пропустите: "Рома" арендовала хавбека "Арсенала". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Шотландский "Ливингстон" близок к подписанию российского вратаря
-
Названа дата дебюта Коутиньо за "Астон Виллу"
-
Кагава подписал контракт с бельгийским клубом
-
У Вейналдума есть два предложения из АПЛ
-
Брозович войдёт в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Серии А после продления контракта с "Интером"
-
Терим в четвёртый раз покинул "Галатасарай"
-
Главные новости дня: 10 января
-
Азмун может перейти в "Ювентус"
-
"Ман Сити", "МЮ" и "Ливерпуль" узнали соперников в 1/16 финала Кубка Англии
-
Феерия "Реала", потери "Барселоны" и "Атлетико": результаты 20-го тура Ла Лиги
-
"Аякс" нацелился на форварда "Тоттенхэма"
-
"Манчестер Юнайтед" без Роналду победил в Кубке Англии
-
Защитник "Локомотива" Мурило близок к возвращению в Бразилию
-
"Барселона" интересуется бразильским хавбеком, который играл за "Челси"
-
Успехи Сенегала, Гвинеи и Марокко: результаты Кубка Африки от 10 января
-
"Спартак" пригласил нового тренера по настоянию Ваноли
-
Рангник назвал причину отсутствия Роналду в матче с "Астон Виллой"
-
"Барселона" близка к трансферу опытного вратаря
-
В "Дженоа" приняли решение по Шевченко
-
Роналду не сыграет с "Астон Виллой": названа причина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18