У вингера "Наполи" возникли проблемы с сердцем после коронавируса

Фото инстаграм Адама Унаса

Фланговый нападающий "Наполи" Адам Унас выбыл из строя на неопределённый срок.

В расположении сборной Алжира футболист перенёс коронавирус, после чего у него возникли проблемы с сердцем.

По этой причине вингер ни разу не сыграл на Кубке Африканский Наций.

В текущем сезоне 25-летний Унас провёл за "Наполи" 14 матчей и забил 2 гола.

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