У Винисиуса Жуниора было подозрение на коронавирус

В четверг стало известно, что анализ на коронавирус вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора показал отклонения от нормы.

В связи с этим участие 19-летнего бразильца в сегодняшнем матче с "Алавесом" находилось под вопросом.

Однако, как сообщает Marca, повторный тест игрока уже сделан и он дал отрицательный результат.

В текущем сезоне Винисиус сыграл за "Реал" 35 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

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