У Винисиуса Жуниора было подозрение на коронавирус
В четверг стало известно, что анализ на коронавирус вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора показал отклонения от нормы.
В связи с этим участие 19-летнего бразильца в сегодняшнем матче с "Алавесом" находилось под вопросом.
Однако, как сообщает Marca, повторный тест игрока уже сделан и он дал отрицательный результат.
В текущем сезоне Винисиус сыграл за "Реал" 35 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: Йович самоизолировался дома, так как его друг заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|1
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
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|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14