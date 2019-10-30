У восьми футболистов ЦСКА украли бутсы
Тренировочная база ЦСКА была обворована неизвестными.
Сообщается, что две недели назад у восьми футболистов "армейцев" были украдены бутсы. Среди пострадавших оказались Георгий Щенников, Игорь Дивеев, Никола Влашич и Федор Чалов.
После 14 туров ЦСКА идет в РПЛ на пятом месте, имея в активе 26 очков.
Напомним, что безвыигрышная серия клуба длится уже пять матчей.
Читайте также: ЦСКА определился с приоритетными зимними трансферами. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Интер" добыл выездную победу над "Брешией"
-
УЕФА подготовил проект отборочного раунда ЧМ-2022 в Европе
-
Суд обязал Rambler Group выплатить "Телеспорту" 1,4 миллиона рублей
-
Джикия стал обладателем "Золотого кабана"
-
Еврокубки в отпуске, но посреди недели также жарко: выделяем 4 матча, которые стоит глянуть в течении "мидвика"
Лента новостей
-
Суарес поразил ворота всех команд, против которых играл в Примере
-
"Бордо" и "Ним" добыли победы в матчах Кубка французской лиги
-
5
"Барселона" разгромила "Вальядолид". Месси забил два гола и отдал два ассиста
-
"Интер" добыл выездную победу над "Брешией"
-
"Байер" и "Шальке" прошли в следующий раунд Кубка Германии
-
"Манчестер Сити" ожидаемо прошел в четвертьфинал и другие результаты 1/8 финала Кубка английской лиги
-
1
Экс-врач "Реала": "Нужно запретить футболистам играть в гольф"
-
1
У восьми футболистов ЦСКА украли бутсы
-
"Бавария" с трудом выбила "Бохум" из Кубка Германии и другие результаты 1/16 финала
-
1
"Барселона" к следующему лету планирует избавиться от четырех футболистов
-
Набабкин близок к уходу из ЦСКА
-
УЕФА подготовил проект отборочного раунда ЧМ-2022 в Европе
-
"Парма" минимально уступила "Вероне"
-
"Атлетико" не смог удержать победу над "Алавесом"
-
4
Перес сообщил Зидану, что Погба в "Реале" не будет
-
"Витесс" Слуцкого выбил "Де Графсхап" из Кубка Нидерландов
-
ЦСКА нацелился на защитника "Севильи"
-
"Интер" продлил соглашение с Жоау Мариу, которого планирует выкупить "Локомотив"
-
Суд обязал Rambler Group выплатить "Телеспорту" 1,4 миллиона рублей
-
"Рома" отказалась от услуг еще одного футболиста
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Локомотив Москва
|14
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
|13
|15
|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11