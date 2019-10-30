У восьми футболистов ЦСКА украли бутсы

Тренировочная база ЦСКА была обворована неизвестными.

Сообщается, что две недели назад у восьми футболистов "армейцев" были украдены бутсы. Среди пострадавших оказались Георгий Щенников, Игорь Дивеев, Никола Влашич и Федор Чалов.

После 14 туров ЦСКА идет в РПЛ на пятом месте, имея в активе 26 очков.

Напомним, что безвыигрышная серия клуба длится уже пять матчей.

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