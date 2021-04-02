У вратаря "Баварии" Нюбеля есть предложения от трёх клубов

Фото сайт "Баварии"

Голкипер мюнхенской "Баварии" Александр Нюбель привлёк внимание нескольких клубов, пишет журналист Sport1 Флориан Плеттенберг.

По его информации, 24-летний страж ворот может перейти в "Монако", "Марсель" или дортмундскую "Боруссию".

Фаворитом в гонке за вратарем считаются монегаски, которые ещё в начале марта обозначили свою заинтересованность в его аренде.

В этом сезоне Нюбель провёл за "Баварию" 3 матча и пропустил 2 гола.

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