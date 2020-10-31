У вратаря киевского "Динамо" выявлен коронавирус
Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко сдал положительный тест на коронавирус.
Как сообщает официальный сайт клуба, футболист находится на самоизоляции, его самочувствие удовлетворительное.
Напомним, что в начале недели COVID-19 был выявлен у другого вратаря команды Георгия Бущана, а также защитника Виталия Миколенко и тренера по физподготовке Виталия Кулыбы.
Что касается Бойко, то он три дня назад играл с "Ференцварошем" в Лиге Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13