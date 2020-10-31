У вратаря киевского "Динамо" выявлен коронавирус

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист находится на самоизоляции, его самочувствие удовлетворительное.

Напомним, что в начале недели COVID-19 был выявлен у другого вратаря команды Георгия Бущана, а также защитника Виталия Миколенко и тренера по физподготовке Виталия Кулыбы.

Что касается Бойко, то он три дня назад играл с "Ференцварошем" в Лиге Чемпионов.

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