У вратаря киевского "Динамо" выявлен коронавирус

Теги динамо киевденис бойкокоронавирус

У вратаря киевского "Динамо" выявлен коронавирус

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист находится на самоизоляции, его самочувствие удовлетворительное.

Напомним, что в начале недели COVID-19 был выявлен у другого вратаря команды Георгия Бущана, а также защитника Виталия Миколенко и тренера по физподготовке Виталия Кулыбы.

Что касается Бойко, то он три дня назад играл с "Ференцварошем" в Лиге Чемпионов.

Не пропустите: Три игрока "Милана" побороли коронавирус. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Рубин" уверенно разобрался с тульским "Арсеналом"

"Рубин" уверенно разобрался с тульским "Арсеналом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов