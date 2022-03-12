У вратаря "Наполи" диагностирован перелом позвоночного отростка
Фото сайт "Наполи"
Голкипер "Наполи" Алекс Мерет травмировал позвоночник, сообщает официальный сайт клуба.
У 24-летнего футболиста выявлен перелом левого поперечного отростка второго поясничного позвонка.
Сколько времени потребуется итальянскому стражу ворот на восстановление, пока неизвестно.
В текущем сезоне Мерет сыграл за "Наполи" 12 матчей и пропустил 19 голов.
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