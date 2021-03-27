У вратаря сборной Польши выявлен коронавирус

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У вратаря сборной Польши выявлен коронавирус

Фото инстаграм Лукаша Скорупски

Голкипер "Болоньи" и сборной Польши Лукаш Скорупски сдал положительный тест на COVID-19.

В четверг у футболиста появились симптомы заболевания, после чего он был оперативно изолирован.

Таким образом, 29-летний страж ворот не поможет своей национальной команде в ближайших матчах.

Напомним, что 28 марта поляки сыграют с Андоррой, а 31 марта - с Англией.

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