У "ВТБ Арены" могут отобрать право принимать матчи сборной России

Проведение следующих домашних матчей сборной России на столичной "ВТБ Арене" находится под вопросом.

По информации телеграм-канала "Мутко против", РФС остался недоволен организацией игры национальной команды против Сербии в минувший четверг.

Среди претензий - плохо организованная логистика, отсутствие необходимой техники в зале пресс-конференций, проблемы с коммуникацией с местной службой безопасности, реклама сторонних спонсоров.

Рассматривается возможность переноса матчей российской сборной в подмосковные Химки или другой регион страны.

Не пропустите: Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку во время матчей Лиги наций. | http://soccernews.ru