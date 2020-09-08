У "ВТБ Арены" могут отобрать право принимать матчи сборной России

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У "ВТБ Арены" могут отобрать право принимать матчи сборной России

Проведение следующих домашних матчей сборной России на столичной "ВТБ Арене" находится под вопросом.

По информации телеграм-канала "Мутко против", РФС остался недоволен организацией игры национальной команды против Сербии в минувший четверг.

Среди претензий - плохо организованная логистика, отсутствие необходимой техники в зале пресс-конференций, проблемы с коммуникацией с местной службой безопасности, реклама сторонних спонсоров.

Рассматривается возможность переноса матчей российской сборной в подмосковные Химки или другой регион страны.

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