У "Ювентуса" есть два сценария расставания с Пирло

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У "Ювентуса" есть два сценария расставания с Пирло

Фото твиттер Андреа Пирло

Будущее Андреа Пирло на посту главного тренера "Ювентуса" будет определено до среды, пишет Football Italia со ссылкой на La Stampa.

По информации источника, руководство туринского клуба точно уволит наставника. Вопрос только в том, отставка случится сейчас или по окончании сезона.

Для 41-летнего Пирло это первый тренерский опыт. Он возглавил "старую синьору" в августе 2020 года.

В текущем сезоне "Ювентус" идёт на пятом месте в Серии А и рискует не попасть в Лигу Чемпионов. Команда вышла в финал Кубка Италии, а из ЛЧ вылетела на стадии 1/8 финала.

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