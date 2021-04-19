У "Ювентуса" ни одной победы в сезоне Серии А без Роналду в составе

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У "Ювентуса" ни одной победы в сезоне Серии А без Роналду в составе

Фото твиттер Криштиану Роналду

Статистика показывает, что "Ювентус" не побеждает в чемпионате Италии, когда матч пропускает нападающий Криштиану Роналду.

В текущем розыгрыше Серии А "старая синьора" провела четыре игры без португальца в составе. Итог - три ничьи и одно поражение.

Напомним, что накануне 36-летний футболист из-за мышечной травмы не помог "Ювентусу" в проигранном поединке с "Аталантой" (0:1).

В текущем сезоне Роналду забил 32 гола и сделал 4 ассиста в 37 встречах.

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