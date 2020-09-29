У "Ювентуса" возникли сложности с расторжением контракта с Хедирой

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У "Ювентуса" возникли сложности с расторжением контракта с Хедирой

Туринский "Ювентус" не может договориться о прекращении сотрудничества с полузащитником Сами Хедирой.

По информации Football Italia, 33-летний хавбек хочет получить всю зарплату за последний год контракта - 6 миллионов евро.

Клуб, в свою очередь, пытается сэкономить на расставании с немцем и предлагает ему вдвое меньше - 3 миллиона.

Ранее сообщалось, что Хедира интересен ПСЖ и "Зениту".

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