У Заболотного возникли мышечные проблемы

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Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья нападающего Антона Заболотного.

"У него небольшие проблемы с мышцей таза, но глобальных проблем мы не видим. Находимся по этому поводу в контакте с руководством ЦСКА, мониторим ситуацию", - сообщил Безуглов.

В минувшем сезоне Заболотный сыграл за "Сочи" 30 матчей, забил 10 голов и сделал 5 ассистов. Ожидается, что вскоре он перейдёт в ЦСКА.

Сборная России готовится к финальному турниру Евро-2020 на базе в Новогорске. На групповом этапе континентального первенства команда сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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