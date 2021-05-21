У Заболотного возникли мышечные проблемы
Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья нападающего Антона Заболотного.
"У него небольшие проблемы с мышцей таза, но глобальных проблем мы не видим. Находимся по этому поводу в контакте с руководством ЦСКА, мониторим ситуацию", - сообщил Безуглов.
В минувшем сезоне Заболотный сыграл за "Сочи" 30 матчей, забил 10 голов и сделал 5 ассистов. Ожидается, что вскоре он перейдёт в ЦСКА.
Сборная России готовится к финальному турниру Евро-2020 на базе в Новогорске. На групповом этапе континентального первенства команда сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
Не пропустите: Сборная России показала первый день сборов перед Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
На этих выходных определятся чемпионы Испании и Франции, а также обладатели путевок в ЛЧ от Италии и Англии: анонс зубодробительного тура
-
Малиновский признан лучшим игроком мая в Серии А
-
Доннарумма может бесплатно уйти в "Барселону", но при одном условии
-
Бэйл задумался о завершении карьеры
-
Месси не поможет "Барселоне" в поединке с "Эйбаром"
Лента новостей
-
"Краснодар" нацелился на защитника "Майнца"
-
1
Куман: "Если руководство "Барселоны" думает, что нужен новый тренер, нужно говорить об этом публично"
-
1
Экс-тренер "Ахмата" посоветовал Дзюбе публично извинился за слова о Грозном
-
"Вулверхэмптон" анонсировал уход тренера Нуну
-
СМИ: Николич подписал новый контракт с "Локомотивом"
-
"Эвертон" не претендует на Хвичу
-
У Заболотного возникли мышечные проблемы
-
Уткин высказался о подготовке сборной России к Евро-2020
-
На этих выходных определятся чемпионы Испании и Франции, а также обладатели путевок в ЛЧ от Италии и Англии: анонс зубодробительного тура
-
Малиновский признан лучшим игроком мая в Серии А
-
Доннарумма может бесплатно уйти в "Барселону", но при одном условии
-
Моуринью переманит в "Рому" главного скаута "Лестера"
-
Дортмундская "Боруссия" представила новую домашнюю форму
-
Зидан сообщил о новом повреждении Азара
-
Ветеран "Лестера" завершает карьеру
-
"Бавария" ведет переговоры с Вейналдумом
-
"Челси" готов включить в сделку по Кейну одного из своих футболистов
-
Бэйл задумался о завершении карьеры
-
Немецкий футболист Безушков близок к получению российского паспорта
-
1
Месси не поможет "Барселоне" в поединке с "Эйбаром"