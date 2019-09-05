У защитника "Халла" диагностирован рак

У игрока "Халла" Ангуса Макдональда обнаружено серьёзное заболевание, сообщает официальный сайт клуба.

Медицинское обследование показало, что у 26-летнего англичанина рак кишечника на ранней стадии.

Пресс-служба "тигров" попросила болельщиков и СМИ проявить уважение к личной жизни игрока.

Макдональд выступает за "Халл" с января 2018 года, сыграл 16 матчей. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

Не пропустите: Лучшие нападающие в истории немецкой Бундеслиги. | http://soccernews.ru