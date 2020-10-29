У защитника "Манчестер Юнайтед" диагностирован коронавирус

Теги манчестер юнайтедалекс теллескоронавирус

У защитника "Манчестер Юнайтед" диагностирован коронавирус

"Манчестер Юнайтед" теряет на неопределённый срок левого защитника Алекса Теллеса.

Как сообщил наставник "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер, у бразильского фулбека выявлен коронавирус.

Болезнь у футболиста протекает бессимптомно, он чувствует себя хорошо.

Телес присоединился к "МЮ" в начале октября. Его купили у "Порту" за 15 миллионов евро. В активе игрока пока 1 матч.

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