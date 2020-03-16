У защитника "Сампдории" не подтвердились подозрения на коронавирус

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У защитника "Сампдории" не подтвердились подозрения на коронавирус

Гамбийский защитник "Сампдории" Омар Колли оказался здоров.

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист заразился коронавирусом, но последние анализы это не подтвердили.

"Дорогая семья, друзья и болельщики. Спасибо за ваши сообщения и вашу заботу обо мне. Я сдавал анализы в четверг и пятницу. Могу подтвердить, что я и моя семья в безопасности от коронавируса. Я благодарю "Сампдорию" за помощь и поддержку, которую мы получили и продолжаем получать. Я молюсь за больных и желаю им скорейшего выздоровления. Моё сердце также обращается ко всем смелым докторам, медсестрам и медицинским специалистам, которые работают день и ночь, чтобы бороться с вирусом", - написал футболист в инстаграме.

Напомним, что в "Сампдории" зафиксированы ещё шесть случаев заболевания коронавирусом. Диагноз подтвердился у Маноло Габбьядини, Альбина Экдаля, Мортена Торсби, Антонио Ла ГуминыФабио Депаоли и Бартоша Берешиньски.

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