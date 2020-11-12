У защитника сборной Хорватии выявили коронавирус во время матча

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У защитника сборной Хорватии выявили коронавирус во время матча

Центральный защитник "Бешикташа" Домагой Вида угодил в нестандартную ситуацию, пишет Jutarnji list.

У 31-летнего футболиста обнаружили коронавирус, при чём о его заражении стало известно прямо во время товарищеского матча между сборными Турции и Хорватии (3:3).

Дело в том, что новые результаты тестирования на COVID-19 пришли врачам хорватской национальной команды по ходу игры.

В итоге было решено заменить Виду в перерыве встречи и немедленно изолировать его.

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