У защитника сборной Хорватии выявили коронавирус во время матча
Центральный защитник "Бешикташа" Домагой Вида угодил в нестандартную ситуацию, пишет Jutarnji list.
У 31-летнего футболиста обнаружили коронавирус, при чём о его заражении стало известно прямо во время товарищеского матча между сборными Турции и Хорватии (3:3).
Дело в том, что новые результаты тестирования на COVID-19 пришли врачам хорватской национальной команды по ходу игры.
В итоге было решено заменить Виду в перерыве встречи и немедленно изолировать его.
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