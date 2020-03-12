У защитника "Ювентуса" Ругани выявили коронавирус

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани заразился коронавирусом.

Как сообщает сайт туринцев, клуб поместит игрока в карантин и займется поиском лиц, которые контактировали с ним.

Отмечается, что Ругани находился в заявке на игру против "Интера" (2:0), которая состоялась 8 марта, однако на поле не появлялся.

В этом сезоне Ругани провел 7 игр, но результативными действиями не отличился.

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