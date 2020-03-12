У защитника "Ювентуса" Ругани выявили коронавирус
Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани заразился коронавирусом.
Как сообщает сайт туринцев, клуб поместит игрока в карантин и займется поиском лиц, которые контактировали с ним.
Отмечается, что Ругани находился в заявке на игру против "Интера" (2:0), которая состоялась 8 марта, однако на поле не появлялся.
В этом сезоне Ругани провел 7 игр, но результативными действиями не отличился.
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Стал известен календарь РПЛ до конца сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16