У "Зенита" есть потери перед матчем с "Мальме"

Фото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о кадровых потерях команды перед матчем против "Мальме" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Кто не сыграет завтра?

– Крицюк и Азмун. Оба не прилетели по медицинским показаниям.

– Насколько все серьезно с Азмуном? Насколько готов играть Кузяев?

– У Азмуна мышечный спазм. Надеемся, что потеряли его ненадолго.

Кузяев не много, но сможет. Пару тренировок он провел, так что на какое-то время готов выйти, – рассказал российский специалист.

Игра между "Зенитом" и "Мальме" состоится 23 ноября. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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