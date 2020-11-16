У "Зенита" нет предложений по трансферу Дзюбы
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, скорее всего, останется в петербургском клубе, сообщает журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале.
По данным источника, летом 2018 года интерес к форварду проявлял китайский "Шанхай Шеньхуа", который предлагал за игрока 15 миллионов евро, а ему самому был готов платить зарплату в размере 6,5 миллионов евро в год. Впрочем, Дзюба отказался переезжать в Китай.
Ранее сообщалось, что "Зенит" может избавиться от Дзюбы из-за появления в сети интимного видео с его участием.
В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 16 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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