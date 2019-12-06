У "Зенита" появился клубный сайт на испанском языке

Теги зенит санкт-петербург

У "Зенита" появился клубный сайт на испанском языке

"Зенит" представил испанскую версию клубного сайта - es.fc-zenit.ru.

В сообщении клуба говорится, что на новой страничке будет появляться контент ориентированный на фанатов клуба из Латинской Америки, следящих за Себастьяном Дриусси, Эммануэлем Мамманой и Матиасом Краневиттером, колумбийцем Вильмаром Барриосом и венесуэльцем Йорданом Осорио.

У сине-бело-голубых также есть сайт на английском языке. А также "Зенит" помогает поддерживать версиина португальском, немецком, фарси, итальянском, польском, китайском, японском, датском, финском, иврите и хинди.

Не пропустите: Принадлежащий "Зениту" Эрнани вывел "Парму" в 1/8 финала Кубка Италии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Лестер" готов заключить новый контракт с Роджерсом на улучшенных условиях

"Лестер" готов заключить новый контракт с Роджерсом на улучшенных условиях

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 18 42
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 18 34
3 Краснодар Краснодар 18 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 18 33
5 Ростов Ростов 18 31
6 Динамо Москва Динамо Москва 18 24
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 18 22
8 Уфа Уфа 18 22
9 Спартак Москва Спартак Москва 18 22
10 Урал Урал 18 21
11 Ахмат Ахмат 18 19
12 Оренбург Оренбург 17 19
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 18
14 Рубин Рубин 18 18
15 Тамбов Тамбов 18 18
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов