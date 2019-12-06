У "Зенита" появился клубный сайт на испанском языке

"Зенит" представил испанскую версию клубного сайта - es.fc-zenit.ru.

В сообщении клуба говорится, что на новой страничке будет появляться контент ориентированный на фанатов клуба из Латинской Америки, следящих за Себастьяном Дриусси, Эммануэлем Мамманой и Матиасом Краневиттером, колумбийцем Вильмаром Барриосом и венесуэльцем Йорданом Осорио.

У сине-бело-голубых также есть сайт на английском языке. А также "Зенит" помогает поддерживать версиина португальском, немецком, фарси, итальянском, польском, китайском, японском, датском, финском, иврите и хинди.

Не пропустите: Принадлежащий "Зениту" Эрнани вывел "Парму" в 1/8 финала Кубка Италии. | http://soccernews.ru