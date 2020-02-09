У жен Салаха и Хендерсона родились дети спустя девять месяцев после победы над "Барселоной" в полуфинале ЛЧ
У футболистов "Ливерпуля" Мохамеда Салаха и Джордана Хендерсона родились дети, информирует The Sun.
Отметим, что это произошло спустя 9 месяцев после 7 мая, когда мерсисайдцы обыграли "Барселону" (4:0) после поражения в первой встрече (3:0) и вышли в финал Лиги Чемпионов.
Хавбек "Ливерпуля" Джеймс Милнер в твиттере пошутил, что форварду Дивоку Ориги за это надо записать ассист, которой в той встрече забил 2 гола.
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