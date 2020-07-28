У Жиркова есть два варианта продолжения карьеры

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У Жиркова есть два варианта продолжения карьеры

Будущее левого защитника "Зенита" Юрия Жиркова пока остаётся неопределённым.

По информации "Рейтинга Букмекеров", у 36-летнего футболиста есть два варианта продолжения карьеры.

Первый - остаться в питерском клубе, продлив истекающий контракт ещё на один год. Соответствующее предложение ветерану уже поступило.

Второй - перейти в "Краснодар", который готов подписать Жиркова этим летом на правах свободного агента.

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