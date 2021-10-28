У Жиркова появился новый вариант продолжения карьеры

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У Жиркова появился новый вариант продолжения карьеры

Фото твиттер "Зенита"

Бывший защитник питерского "Зенита" и сборной России Юрий Жирков заинтересовал "Уфу".

Башкирский клуб рассматривает вариант подписания 38-летнего футболиста грядущей зимой.

Стороны могут во время паузы в РПЛ заключить контакт до конца текущего сезона.

Летом Жирков стал свободным агентом в связи с истечением соглашения с "Зенитом". С июня он восстанавливается после мышечной травмы бедра.

Не пропустите: На 38-летнего Жиркова появился претендент из ФНЛ. | http://soccernews.ru
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