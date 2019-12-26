У Жиру есть четыре варианта продолжения карьеры

Нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру с высокой долей вероятности сменит команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Sports.fr, 33-летний футболист выбирает между четырьмя клубами.

Сообщается, что предметный интерес к французу проявляют "Лион", "Рейнджерс" и два неназванных представителя МЛС.

В текущем сезоне Жиру провёл за "Челси" 7 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 9 миллионов евро.

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