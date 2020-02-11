У Жоау Фелиша диагностирован фаринготонзиллит

Хавбек "Атлетико" Жоау Фелиш пропустил тренировку мадридского клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

По данным источника, у португальца выявлен фаринготонзиллит (воспаление глотки и миндалин). Футболисту будет предоставлен отдых, чтобы он полностью поправился.

В нынешнем сезоне 20-летний португалец участвовал в 17 матчах Примеры, забив 2 гола и сделав 1 ассист. Его трансфер стоил "Атлетико" 126 миллионов евро.

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