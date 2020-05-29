У Жоау Мариу есть три варианта продолжения карьеры

Сразу три клуба проявляют предметный интерес к полузащитнику московского "Локомотива" Жоау Мариу.

По информации журналиста Николо Скиры, на португальца претендуют "Марсель", "Бетис" и "Спортинг".

Напомним, что права на 27-летнего футболиста принадлежат "Интеру", но тренерскому штабу миланцев он не нужен.

У "Локомотива" есть право выкупить игрока за 18 миллионов евро, но эта сумма "железнодорожникам" не по карману.

В составе столичной команды Мариу провёл 15 игр, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

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