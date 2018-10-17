У Жозе проблемы: 8 игроков "Манчестер Юнайтед" рискуют пропустить матч с "Челси"

Сразу восемь игроков "Манчестер Юнайтед" рискуют пропустить матч девятого тура АПЛ против "Челси".

Как сообщает официальный сайт "красных дьяволов", точно не сыграют Люк Шоу, Неманья Матич и Скотт Мактоминей.

Также под вопросом участие в поединке с "синими" Диогу Далота, Маркоса Рохо, Маруана Феллаини, Андера Эрреры и Джесси Лингарда.

Матч "Челси" - "Манчестер Юнайтед" состоится в субботу, 20 октября, в 14:30 мск.

По итогам восьми туров лондонцы идут на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, а манкунианцы - на восьмом.

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