У Жозе проблемы: 8 игроков "Манчестер Юнайтед" рискуют пропустить матч с "Челси"

Теги манчестер юнайтедчелсилюк шоунеманья матичмаруан феллаини

У Жозе проблемы: 8 игроков "Манчестер Юнайтед" рискуют пропустить матч с "Челси"

Сразу восемь игроков "Манчестер Юнайтед" рискуют пропустить матч девятого тура АПЛ против "Челси".

Как сообщает официальный сайт "красных дьяволов", точно не сыграют Люк Шоу, Неманья Матич и Скотт Мактоминей.

Также под вопросом участие в поединке с "синими" Диогу Далота, Маркоса Рохо, Маруана Феллаини, Андера Эрреры и Джесси Лингарда.

Матч "Челси" - "Манчестер Юнайтед" состоится в субботу, 20 октября, в 14:30 мск.

По итогам восьми туров лондонцы идут на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, а манкунианцы - на восьмом.

Не пропустите: Скоулз раскритиковал игру Санчеса за "МЮ". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"

Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 53
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов