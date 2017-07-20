У Зидана и Переса разошлись позиции по усилению "Реала"

Теги реал мадридзинедин зиданфлорентино пересэден азаркилиан мбаппе

У Зидана и Переса разошлись позиции по усилению "Реала"У главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана и президента клуба Флорентино Переса разошлись позиции относительно будущих возможных приобретений для команды.

Как информирует DiarioGol, наставник обладателей кубка чемпионов приоритетным вариантом для усиления атаки своей команды видит вингера лондонского "Челси" Эдена Азара, тогда как босс "сливочных" считает, что его следующим подписанием должен стать форвард "Монако" Килиан Мбаппе.

Напомним, Зидан нашел замену для Данило. | soccernews.ru

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