У Зидана наметились серьезные проблемы с составом перед матчем против "Севильи"

У главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана наметились серьезные проблемы с составом перед матчем его команды против "Севильи" в рамках 15-го тура Ла Лиги.

Так, игру против "красно-белых" помимо защитников Серхио Рамоса и Дани Карвахаля, а также опорного полузащитника Каземиро, которые будут отбывать дисквалификацию, рискует пропустить еще один бек - Рафаэль Варан, получивший повреждение во вчерашнем лигочемпионовском поединке с дортмундской "Боруссией". Степень серьезности травмы француза станет известна сегодня после прохождения им медобследования.

Напомним, Зидан согласился расстаться с Бензема. | soccernews.ru