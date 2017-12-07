У Зидана наметились серьезные проблемы с составом перед матчем против "Севильи"

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У Зидана наметились серьезные проблемы с составом перед матчем против "Севильи"У главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана наметились серьезные проблемы с составом перед матчем его команды против "Севильи" в рамках 15-го тура Ла Лиги.

Так, игру против "красно-белых" помимо защитников Серхио Рамоса и Дани Карвахаля, а также опорного полузащитника Каземиро, которые будут отбывать дисквалификацию, рискует пропустить еще один бек - Рафаэль Варан, получивший повреждение во вчерашнем лигочемпионовском поединке с дортмундской "Боруссией". Степень серьезности травмы француза станет известна сегодня после прохождения им медобследования.

Напомним, Зидан согласился расстаться с Бензема. | soccernews.ru

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