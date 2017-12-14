У Зидана произошел конфликт с Пересом
У главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана произошел конфликт с президентом его клуба Флорентино Пересом.
Как информирует испанская пресса, инцидент случился после полуфинального матча клубного Чемпионата Мира, в котором "сливочные" с трудом обыграли "Аль-Джазиру" из ОАЭ. Сообщается, что по окончанию поединка наставник команды и босс королевского клуба имели разговор относительно трансферных планов на эту зиму. В итоге, Перес и Зидан завершили свой диалог на повышенных тонах - первый ратовал за то, чтобы уже в январе приобрести в команду нового топового нападающего, а второй активно отстаивал свою позицию, которая заключалась в необходимости приобретения центрального защитника, а не игрока в линию атаки.
Напомним, Перес остался недоволен игрой трех игроков "Реала" в матче против "Аль-Джазиры". | soccernews.ru
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