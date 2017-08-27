У Зидана возникли серьезные проблемы перед матчем с "Валенсией"

У главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана возникли серьезные проблемы перед сегодняшним матчем своей команды против "Валенсии".

Как информирует El Bernabeu, в предстоящей игре наставник королевского клуба не сможет рассчитывать сразу на трех своих центральных защитников: Серхио Рамоса - из-за дисквалификации, а Рафаэля Варана и Хесуса Вальехо - из-за повреждений. Таким образом, в заявку на матч попал только один центрбек "сливочных" в лице Начо Фернандеса.

Напомним, "Реал" предпринимал попытки перехватить Дембеле у "Барселоны". | soccernews.ru